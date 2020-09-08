Лукашенко: Мы готовы продолжать интеграцию с Россией

Для интеграции Белоруссии и России необходимо, чтобы заработали все институты и проекты Союзного государства. При этом Минск готов продолжать этот процесс, заявил президент республики Александр Лукашенко в беседе с российскими журналистами.

— Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты, — приводит слова Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.