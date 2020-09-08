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Лукашенко: Мы готовы продолжать интеграцию с Россией

Ранее переговоры об этом зашли в тупик из-за вопроса поставок нефти.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Для интеграции Белоруссии и России необходимо, чтобы заработали все институты и проекты Союзного государства. При этом Минск готов продолжать этот процесс, заявил президент республики Александр Лукашенко в беседе с российскими журналистами.

Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты, — приводит слова Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

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Премьер подчеркнул, что объединение будет основано на "абсолютно независимой позиции" двух стран.

Как ранее сообщал Лайф, переговоры об интеграции России и Белоруссии шли между странами весь прошлый год. В конце года стороны были близки к тому, чтобы закончить сложный процесс согласования дорожных карт по углублению экономической интеграции, однако весной этого года разговор зашёл в тупик из-за вопроса о поставках нефти из России в Белоруссию.

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