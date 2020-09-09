"Маски". Белорусский оппозиционер неожиданно исчез, но успел оставить подсказку

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак перестал выходить на связь. Пресс-секретарь штаба бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Глеб Герман сообщил, что политик перед исчезновением успел написать им пару строк.

— Итак. 8:30 — и у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнёс фразу "Похоже, кто-то к нам пришёл", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен, — написал Герман в телеграм-канале.

В Сети позже появились фото "задержания Максима Знака". Авторы кадров пишут, что сфотографировали оппозиционера сегодня утром в сопровождении нескольких человек в масках около офиса объединённого штаба. Однако официального подтверждения эта информация ещё не получила. В МВД Белоруссии заявили, что не располагают сведениями о предполагаемом задержании Знака.