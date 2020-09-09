"Мы всегда были соседями и близкими друзьями". Тихановская обратилась к россиянам

Видео © Пул Первой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, но в этот раз её речь направлена не белорусам, а россиянам. Оппозиционерка решила обратиться к братскому народу, чтобы лично объяснить происходящее на её родине и попросить поддержки.

Для начала политик подробно рассказала о причинах массовых протестов в Белоруссии. По её словам, к выборам 2020 года действующий президент страны "подошёл без шансов на переизбрание", из-за чего он якобы решил сфальсифицировать итоги. Результатом "подделки" и стали массовые акции протеста. Тихановская уверена, что президент "удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих".

— Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Очень важно не испортить отношения между нашими народами... Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Мы не забудем ни один из жестов или акций солидарности, — говорит оппозиционерка.

Своё обращение Тихановская закончила просьбой: "Поддержите белорусский народ".