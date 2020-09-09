"Это мой язык". Лукашенко назвал русскую речь родной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает русский язык своим родным языком. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью представителям российских СМИ.
— Это мой, это государственный язык в Белоруссии! Я пользуюсь постоянно русским языком, у нас двуязычие, — ответил Александр Лукашенко на вопрос журналистов.
В Белоруссии предложили лишить русский язык государственного статусаПри этом в республике ожидают "сложный" переходный период, который может затянуться.
Как сообщал Лайф, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не допустит "ползучего уничтожения русского языка".