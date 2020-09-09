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"Это мой язык". Лукашенко назвал русскую речь родной

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что в его стране действует двуязычие.

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Фото © ТАСС/EPA/ANDREI STASEVICH

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает русский язык своим родным языком. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью представителям российских СМИ.

Это мой, это государственный язык в Белоруссии! Я пользуюсь постоянно русским языком, у нас двуязычие, — ответил Александр Лукашенко на вопрос журналистов.

В Белоруссии предложили лишить русский язык государственного статуса

При этом в республике ожидают "сложный" переходный период, который может затянуться.

Как сообщал Лайф, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не допустит "ползучего уничтожения русского языка".

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