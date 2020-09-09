Лукашенко допустил возможность проведения досрочных выборов президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает проведения досрочных выборов президента. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

— Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Всё-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент. А потом провести по новой конституции парламентские выборы, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что о сроках проведения досрочных президентских выборов говорить пока рано.

Ранее Лукашенко рассказал о сенсационной части перехваченного разговора про Навального. Белорусский лидер настаивает, что аудиозапись переговоров между Варшавой и Берлином является подлинной. По его словам, перехватить разговор удалось "суперпрофессиональным людям".