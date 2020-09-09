"Ягодки впереди". Лукашенко рассказал о сенсационной части перехваченного разговора про Навального

— Это только кусочек этой плёнки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст её вам послушать, потому что я передал эту плёнку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки ещё впереди, — пересказал Бабаян слова Лукашенко.