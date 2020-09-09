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"Ягодки впереди". Лукашенко рассказал о сенсационной части перехваченного разговора про Навального

По словам лидера Белоруссии, беседа о самочувствии российского блогера была получена станцией радиоэлектронной разведки.

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Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии

Опубликованный разговор собеседников из Варшавы и Берлина про фальсификацию отравления Алексея Навального — это только отрывок беседы, не обнародованными остались сенсационные её части. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Это только кусочек этой плёнки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст её вам послушать, потому что я передал эту плёнку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки ещё впереди, — пересказал Бабаян слова Лукашенко.

Белорусский лидер настаивает, что аудиозапись подлинная. Он рассказал, что перехватить разговор удалось "суперпрофессиональным людям" со станции радиоэлектронной разведки в Гродно, которая "снабжена суперсовременной техникой".

Обнародован обещанный Лукашенко перехваченный разговор о фальсификации отравления Навального

Собеседники говорят на английском и называют белорусского лидера крепким орешком.

Напомним, во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина Лукашенко сообщил ему о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который доказывает, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

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