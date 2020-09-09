Россияне стали реже ходить в цирки и чаще — в театры

Популярность цирковых представлений в России резко снизилась, а зрители стали чаще ходить в театры, хотя билеты туда стоят дороже. Об этом, ссылаясь на данные Минкультуры, пишет NEWS.ru.

Отмечается, что за последние несколько лет число зрителей на цирковых представлениях упало на 22%. Ещё в 2017 году этот показатель составлял 5,7 млн человек. А в прошлом — уже 4,6 млн.

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов рассказал изданию, что причиной для этого могло стать увеличение количества других форм развлечений. Кроме того, всё больше зрителей ходят, например, в многозальные кинотеатры. Там нет запахов животных и можно вкусно пообедать.

На этом фоне растёт и популярность театров. В 2017 году там побывало 724,1 тысячи человек, а в 2019 году — уже 845,2 тысячи.

Есть и ещё один аспект, из-за которого упала посещаемость цирков. По мнению социального психолога Наили Бираровой, многие не ходят туда из-за жалости к животным. Вследствие расширения информационного пространства всё больше людей узнают о страданиях цирковых зверей.