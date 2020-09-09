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Роналду забил сотый гол за сборную Португалии

Историческую отметку он преодолел на матче второго тура Лиги наций против Швеции.

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Футболист Криштиану Роналду забил свои 100-й и 101-й голы в составе сборной Португалии и стал вторым в истории игроком, которому это удалось. Первое место продолжает удерживать уже завершивший карьеру иранец Али Даеи, на счету которого — 109 голов за португальскую команду.

Историческую отметку 35-летний Роналду преодолел во время матча второго тура Лиги наций против Швеции в Стокгольме. Сотый гол нападающий забил на 45-й минуте матча фирменным ударом со штрафного. На 72-й футболист установил окончательный счёт игры — 2:0.

Роналду дебютировал за сборную Португалии в 2003 году, а в 2004-м забил за неё свой первый гол. Всего в составе команды он провёл 165 игр. Футболист является пятикратным обладателем премии "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала", семикратным победителем чемпионатов Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии он в 2016 году стал чемпионом Европы.

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