Роналду забил сотый гол за сборную Португалии

🇵🇹 100 goals for Portugal.— 1 Play Sports (@1playsports) September 9, 2020
Cristiano Ronaldo is the first man in history to score 100 goals for a European country in international football. pic.twitter.com/RzfQFU5RqE
Футболист Криштиану Роналду забил свои 100-й и 101-й голы в составе сборной Португалии и стал вторым в истории игроком, которому это удалось. Первое место продолжает удерживать уже завершивший карьеру иранец Али Даеи, на счету которого — 109 голов за португальскую команду.
Историческую отметку 35-летний Роналду преодолел во время матча второго тура Лиги наций против Швеции в Стокгольме. Сотый гол нападающий забил на 45-й минуте матча фирменным ударом со штрафного. На 72-й футболист установил окончательный счёт игры — 2:0.
Роналду дебютировал за сборную Португалии в 2003 году, а в 2004-м забил за неё свой первый гол. Всего в составе команды он провёл 165 игр. Футболист является пятикратным обладателем премии "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала", семикратным победителем чемпионатов Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии он в 2016 году стал чемпионом Европы.
Роналду и Златан уже ждут. Миранчука хочет вся Италия, а он всё сидит в паровозеЭтим летом почти все топ-клубы Италии устроили охоту за Алексеем Миранчуком. Вдохновенная игра полузащитника за "Локомотив" убедила боссов команд с Апеннин, что им непременно нужен русский футболист. Но куда ему лучше идти?
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Венгрию (3:2) на выезде в матче 2-го тура Лиги наций.