Роналду забил сотый гол за сборную Португалии

Роналду и Златан уже ждут. Миранчука хочет вся Италия, а он всё сидит в паровозе Этим летом почти все топ-клубы Италии устроили охоту за Алексеем Миранчуком. Вдохновенная игра полузащитника за "Локомотив" убедила боссов команд с Апеннин, что им непременно нужен русский футболист. Но куда ему лучше идти?