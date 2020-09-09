МИД объяснил внимание Запада к Навальному желанием ввести новые санкции

Россия добивается от Германии предоставления данных о состоянии госпитализированного Алексея Навального, однако параллельно с этим против РФ развёрнута кампания по дезинформации. Об этом заявили в МИД РФ.
— Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А. Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений, — говорится в заявлении МИД РФ.
Отмечается, что в Берлине не сочли возможным оперативно и конструктивно отреагировать на запросы РФ о состоянии Навального, в том числе о результатах биохимических исследований.
В G7 призвали Россию наказать виновных в ситуации с НавальнымВнешнеполитические ведомства государств выразили надежду на скорейшее выздоровление россиянина.
— Российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и Германии данных о состоянии А. Навального. К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс, — подчеркнули в МИД РФ.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом. 7 сентября блогера удалось вывести из состояния искусственной комы.