МИД объяснил внимание Запада к Навальному желанием ввести новые санкции

Россия добивается от Германии предоставления данных о состоянии госпитализированного Алексея Навального, однако параллельно с этим против РФ развёрнута кампания по дезинформации. Об этом заявили в МИД РФ.

— Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А. Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений, — говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что в Берлине не сочли возможным оперативно и конструктивно отреагировать на запросы РФ о состоянии Навального, в том числе о результатах биохимических исследований.

— Российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и Германии данных о состоянии А. Навального. К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс, — подчеркнули в МИД РФ.