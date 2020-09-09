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По три тысячи на ребёнка. Правительство утвердило доплату к пособию по безработице

Как пояснили в кабмине, это ещё одна из мер поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах в сентябре безработным гражданам дополнительно по три тысячи рублей к пособию по безработице за каждого несовершеннолетнего ребёнка. По оценкам правительства, на эти цели бюджетом будет выделено 8,5 миллиарда рублей.

Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Правительство РФ выделило ещё 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

Дополнительное финансирование связано с ростом числа детей, родители которых имеют право на пособия.

Ранее Лайф сообщал, что Мишустин распорядился выделить более 50 миллиардов рублей на выплаты медикам и детям.

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