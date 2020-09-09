По три тысячи на ребёнка. Правительство утвердило доплату к пособию по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах в сентябре безработным гражданам дополнительно по три тысячи рублей к пособию по безработице за каждого несовершеннолетнего ребёнка. По оценкам правительства, на эти цели бюджетом будет выделено 8,5 миллиарда рублей.

— Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.