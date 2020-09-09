На вице-президента Афганистана совершено покушение, в результате атаки есть жертвы

По меньшей мере десять человек погибли и ещё десять получили ранения в результате мощного взрыва в столице Афганистана. Однако целью преступников прежде всего был первый вице-президент страны Амрулла Салех. Высокопоставленный чиновник получил ранения, но выжил.

Как сообщает афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на представителей служб безопасности, вице-президент получил небольшие ожоги лица и травму руки.

Территория места покушения оцеплена силами военных и спецслужб. Ответственность за покушение и теракт пока никто на себя не взял.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что американская сторона договорилась с представителями афганского террористического движения "Талибан"* о временном перемирии. Оно подразумевает снижение уровня насилия на всей территории Афганистана и касается в том числе правительственных сил. Талибы, со своей стороны, согласились прекратить подрывы смертников и ракетные атаки.