"Вегас" обыграл "Даллас" и сравнял счёт в полуфинальной серии

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин пропустил три шайбы и после второго периода был заменён, а вот его визави Робин Ленер отразил все 24 броска по своим воротам, сыграв в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли четвёртый матч на ноль. Форварды "звёзд" Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями на льду не отметились.