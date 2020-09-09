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"Вегас" обыграл "Даллас" и сравнял счёт в полуфинальной серии

Вратарь "рыцарей" Ленер оформил четвёртый шат-аут в текущем плей-офф.

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Фото © Twitter / Dallas Stars

В Эдмонтоне, Канада, состоялся второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли, в котором "Вегас Голден Найтс" со счётом 3:0 переиграл "Даллас Старз".

Все три гола "рыцари" оформили в третьем периоде, отличились нападающие Пол Штясны (25'), Уильям Карлссон (29' большинство) и Томаш Носек (35').

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин пропустил три шайбы и после второго периода был заменён, а вот его визави Робин Ленер отразил все 24 броска по своим воротам, сыграв в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли четвёртый матч на ноль. Форварды "звёзд" Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями на льду не отметились.

"Даллас" берёт реванш за поражение в первой игре (0:1) и сравнивает счёт в серии 1–1. Третий матч противостояния состоится 11 сентября.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Полуфинал

"Вегас" — "Даллас" — 3:0 (0:0; 3:0; 0:0), в серии 1–1

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