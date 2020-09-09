В Москве от коронавируса вылечилось уже 224 тысячи пациентов

За сутки в Москве от коронавируса выздоровело ещё 1338 пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1338 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840, — сообщила Ракова.

Выздоровевших москвичей призвали сдать плазму крови, для этого можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870–45–16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.