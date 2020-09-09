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В Москве от коронавируса вылечилось уже 224 тысячи пациентов

Число идущих на поправку продолжает увеличиваться.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

За сутки в Москве от коронавируса выздоровело ещё 1338 пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1338 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840, — сообщила Ракова.

Выздоровевших москвичей призвали сдать плазму крови, для этого можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870–45–16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Эпидемиолог рассказал, что не у всех переболевших коронавирусом вырабатываются антитела

Также специалист напомнил, что не все тесты совершенны.

Пока многие в мире говорят о "вторых волнах" эпидемии коронавируса, Минздрав РФ считает, что в нашей стране ещё не закончилась первая волна.

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