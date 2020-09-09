С 10 сентября российские авиакомпании возобновляют перелёты в Дубай

Уже с 10 сентября российские авиакомпании возобновляют полёты в Дубай. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское консульство.

— Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября, — приводит агентство текст сообщения.

При этом отмечается, что туристы и резиденты, несмотря на пандемию, и раньше прилетали в Эмираты рейсами авиакомпании Emirates, которая забирала их на обратном пути после вывозных рейсов.

По информации журналистов, в общей сложности было совершено уже девять рейсов с того момента, как власти ОАЭ разрешили въезд для туристов. В связи с этим подчёркивается, что процедура встречи пассажиров с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса уже опробована.