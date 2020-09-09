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С 10 сентября российские авиакомпании возобновляют перелёты в Дубай

Отмечается, что процедура приёма пассажиров с соблюдением всех норм безопасности уже освоена.

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Фото © Pixabay

Уже с 10 сентября российские авиакомпании возобновляют полёты в Дубай. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское консульство.

Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября, — приводит агентство текст сообщения.

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Полёты будут выполняться из столичного аэропорта Домодедово.

При этом отмечается, что туристы и резиденты, несмотря на пандемию, и раньше прилетали в Эмираты рейсами авиакомпании Emirates, которая забирала их на обратном пути после вывозных рейсов.

По информации журналистов, в общей сложности было совершено уже девять рейсов с того момента, как власти ОАЭ разрешили въезд для туристов. В связи с этим подчёркивается, что процедура встречи пассажиров с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса уже опробована.

Ранее Лайф сообщал, что после вызванного пандемией перерыва были возобновлены перелёты из России в Швейцарию.

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