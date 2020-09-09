В США полицейский расстрелял подростка с аутизмом при задержании

Жительница американского города Солт-Лейк-Сити обратилась в полицию за помощью. Она объяснила, что у её 13-летнего сына, имеющего задержку в развитии, случился нервный срыв и он убежал в неизвестном направлении. Как сообщает местный телеканал KUTV, полициеские быстро обнаружили мальчика, но тот стал от них убегать. Во время непродолжительной погони один из правоохранителей выстрелил в ребёнка по меньшей мере четыре раза.

Мальчик выжил, его оперативно госпитализировали. Однако он получил огнестрельные ранения в плечо, лодыжку и область живота. Оказались повреждены кишечник и мочевой пузырь.

В полиции утверждают, что для применения оружия были все основания — якобы подросток "с оружием угрожал некоторым людям". Однако оружия при мальчике не было найдено. А его мать ещё при вызове полиции подчеркнула, что ребёнок не вооружён и имеет нарушения в развитии.

— Хотя все подробности этого инцидента ещё не обнародованы, пока идёт расследование, я скажу, что я благодарна, что этот мальчик жив и больше никто не пострадал, — прокомментировала инцидент мэр города Эрин Менденхолл.