В Хабаровске водитель грузовика без прав снёс 13 автомобилей из-за неисправных тормозов

В Хабаровске водитель грузовика Isuzu устроил ДТП, участниками которого стали сразу 13 автомобилей. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.

Инцидент произошёл на улице Калинина. По предварительным данным, у большегруза произошла неисправность в тормозной системе, после которого он покатился назад и снёс припаркованные автомобили. Как выяснилось позже, водитель Isuzu был лишён прав ещё в 2014 году.

Как сообщает портал DVHab.ru владельцы пострадавших машин были уверены, что водитель грузовика был пьян. Однако, по словам сотрудника ГИБДД, водитель был тут же вынужден дыхнуть в алкотестер, который показал нулевой результат.

— Поднимался, уткнулся в "плотнячок", нажимая на педаль тормоза, машина не останавливается. Накатом проехал ещё вперёд, потом грузовик вниз по уклону покатился. Затормозить не могу, пытался двигателем затормозить, тоже не получилось, аж кардан порвало. Ну оно и понятно, 20 тонн груза и сама машина — 10. Начал пытаться рулить, чтобы на обочину задом выехать. В общем зря, целую кучу машин собрал. Так бы в одну врезался, — рассказал виновник аварии.