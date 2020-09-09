В Японии самолёт совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски

Лайнер японской авиакомпании Peach Aviation, следовавший из аэропорта Кусиро в северной префектуре Хоккайдо в западный город Осака, совершил вынужденную посадку посередине пути из-за пассажира, который отказывался надеть маску. Об этом сообщает NHK .

Отмечается, что мужчину несколько раз попросили надеть защитное средство, но он отказывался это сделать. После он и вовсе устроил настоящий скандал на борту: начал кричать, угрожать членам экипажа и другим пассажирам. В итоге пилоты приняли решение посадить самолёт в аэропорту Ниигата.