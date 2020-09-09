Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Японии самолёт совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски

Виновник инцидента также всячески угрожал членам экипажа и устроил на борту настоящий скандал.

163

Фото © Pixabay

Лайнер японской авиакомпании Peach Aviation, следовавший из аэропорта Кусиро в северной префектуре Хоккайдо в западный город Осака, совершил вынужденную посадку посередине пути из-за пассажира, который отказывался надеть маску. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что мужчину несколько раз попросили надеть защитное средство, но он отказывался это сделать. После он и вовсе устроил настоящий скандал на борту: начал кричать, угрожать членам экипажа и другим пассажирам. В итоге пилоты приняли решение посадить самолёт в аэропорту Ниигата.

В Волгограде пассажирка троллейбуса избила кондуктора валидатором из-за требования надеть маску

Пострадавшая попала в больницу с переломами рёбер и сотрясением мозга.

Стоит подчеркнуть, что в Японии такой случай произошёл впервые.

Выбор редакции

Loading...