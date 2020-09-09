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Минобороны показало перехват иностранных самолётов-разведчиков над Балтикой

Нарушения госграницы РФ не допущено.

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Минобороны России опубликовало видеозапись перехвата двух иностранных самолётов-разведчиков из кабины Су-27. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

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Это был базовый патрульный самолёт ВВС европейской страны.

Были обнаружены два иностранных самолёта-разведчика. Для опознавания самолётов и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что в воздухе находились RC-135 ВВС США и самолёт-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. После того как они отвернули в сторону от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее Лайф сообщал, что российские истребители перехватили три бомбардировщика США над Чёрным морем.

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