Минобороны показало перехват иностранных самолётов-разведчиков над Балтикой

Минобороны России опубликовало видеозапись перехвата двух иностранных самолётов-разведчиков из кабины Су-27. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

— Были обнаружены два иностранных самолёта-разведчика. Для опознавания самолётов и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что в воздухе находились RC-135 ВВС США и самолёт-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. После того как они отвернули в сторону от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.