В Росстате назвали число официально зарегистрированных волонтёров в России

Во втором квартале этого года в России насчитывалось около 2,7 миллиона официально зарегистрированных волонтёров старше 15 лет, которые вели деятельность на протяжении последних 12 месяцев.
При этом, как отмечает RT со ссылкой на данные Росстата, за аналогичный период в 2019 году волонтёров в стране было примерно 2,5 миллиона.
Уточняется, что большинство из них трудились в социальной сфере: помогали людям старшего возраста, инвалидам и детям. Таких волонтёров насчитывалось чуть более одного миллиона.
"Москва смогла". Путин поблагодарил врачей и волонтёров за борьбу с эпидемиейРоссийский лидер отметил самоотверженность, с которой они трудились.
Кроме того, свыше 600 тысяч добровольцев занимались благоустройством территорий, в том числе сбором мусора, ещё 200 тысяч всячески помогали животным. Остальные же волонтёры были заняты в таких отраслях, как строительство, сельскохозяйственные работы, медицина, юриспруденция, и в ряде других.
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что увеличение числа волонтёров может быть связано с пандемией коронавируса.
— Я даже думаю, что цифры на самом деле намного больше, поскольку люди в разных городах и регионах помогали доставлять продукты питания, лекарства. И это была большая работа, большой труд. И, скорее всего, этот труд был более масштабным, — уточнил депутат.
Более 12 тысяч россиян стали волонтёрами и помогали пациентам с коронавирусомПри поступлении в медицинские вузы им будут предоставлены дополнительные преференции.
Кроме того, парламентарий подчеркнул, что по факту волонтёров в стране намного больше, чем учитывает официальная статистика, потому что многие граждане оказывают помощь другим людям в рамках инициативных групп, никак не регистрируя свою деятельность.
— Это люди, которые отдают часть своей жизни для общества, для других людей. Это люди, которые проявляют эмпатию, сопереживание, которые готовы помогать, хотя это не является их обязанностью и они за это не получают деньги. Это формирование хорошей, доброй коллективистской культуры, — подытожил Шеин.