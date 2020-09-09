В Росстате назвали число официально зарегистрированных волонтёров в России

Во втором квартале этого года в России насчитывалось около 2,7 миллиона официально зарегистрированных волонтёров старше 15 лет, которые вели деятельность на протяжении последних 12 месяцев.

При этом, как отмечает RT со ссылкой на данные Росстата, за аналогичный период в 2019 году волонтёров в стране было примерно 2,5 миллиона.

Уточняется, что большинство из них трудились в социальной сфере: помогали людям старшего возраста, инвалидам и детям. Таких волонтёров насчитывалось чуть более одного миллиона.

Кроме того, свыше 600 тысяч добровольцев занимались благоустройством территорий, в том числе сбором мусора, ещё 200 тысяч всячески помогали животным. Остальные же волонтёры были заняты в таких отраслях, как строительство, сельскохозяйственные работы, медицина, юриспруденция, и в ряде других.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что увеличение числа волонтёров может быть связано с пандемией коронавируса.

— Я даже думаю, что цифры на самом деле намного больше, поскольку люди в разных городах и регионах помогали доставлять продукты питания, лекарства. И это была большая работа, большой труд. И, скорее всего, этот труд был более масштабным, — уточнил депутат.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что по факту волонтёров в стране намного больше, чем учитывает официальная статистика, потому что многие граждане оказывают помощь другим людям в рамках инициативных групп, никак не регистрируя свою деятельность.