В Подмосковье во время съёмок фильма управляемый пожар перерос в настоящий

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В Подмосковном Красногорске на площадке одного из крупнейших телевизионных концернов "Главкино" начался пожар. По информации Лайфа, изначально возгорание было художественным элементом, но ситуация вышла из-под контроля.
Отмечается, что технические работники не рассчитали силы, в результате чего пожар перерос в нечто большее. Опасность также представляли собой газовые баллоны, которые были расположены на площадке.
Как видно на опубликованных в соцсетях записях, на съёмочной площадке в этот вечер снимали историческую картину. Актёры изображали панику, а крыши зданий были объяты огнём. На одной из записей видно, что пламя в конце концов охватило их по-настоящему.
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Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сигнал на пульт дежурного поступил в 04:11, горели декорации на площади 800 квадратных метров. На место было направлено 11 человек и три единицы техники.
Уже к половине шестого утра возгорание было локализовано, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что в России планируют использовать роботов для тушения пожаров.