Ким Кардашьян объявила о закрытии реалити-шоу про её семью

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян объявила своим поклонникам, что реалити-шоу про её семью закрывается после 14 лет в эфире. Об этом она написала в "инстаграме".

– Через 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и множество дополнительных шоу мы безмерно благодарны всем, кто смотрел нас все эти годы, – говорится в публикации.

Кардашьян также отметила, что напоследок создатели проекта ещё порадуют фанатов и в 2021 году свет увидит ещё один сезон шоу, который станет последним.