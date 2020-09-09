Ким Кардашьян объявила о закрытии реалити-шоу про её семью

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян объявила своим поклонникам, что реалити-шоу про её семью закрывается после 14 лет в эфире. Об этом она написала в "инстаграме".
СМИ: Брак Кардашьян и Уэста трещит по швам из-за участия рэпера в выборахПо данным прессы, друзья пары не верят, что звёздный союз продлится дольше нескольких месяцев.
– Через 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и множество дополнительных шоу мы безмерно благодарны всем, кто смотрел нас все эти годы, – говорится в публикации.
Кардашьян также отметила, что напоследок создатели проекта ещё порадуют фанатов и в 2021 году свет увидит ещё один сезон шоу, который станет последним.
Ранее Лайф сообщал, что Ким Кардашьян заявила о наличии у Канье Уэста биополярного расстройства.