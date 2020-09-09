Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Ким Кардашьян объявила о закрытии реалити-шоу про её семью

По её словам, следующий сезон станет последним.

35

Фото © Instagram/kimkardashian

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян объявила своим поклонникам, что реалити-шоу про её семью закрывается после 14 лет в эфире. Об этом она написала в "инстаграме".

СМИ: Брак Кардашьян и Уэста трещит по швам из-за участия рэпера в выборах

По данным прессы, друзья пары не верят, что звёздный союз продлится дольше нескольких месяцев.

Через 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и множество дополнительных шоу мы безмерно благодарны всем, кто смотрел нас все эти годы, – говорится в публикации.

Кардашьян также отметила, что напоследок создатели проекта ещё порадуют фанатов и в 2021 году свет увидит ещё один сезон шоу, который станет последним.

Ранее Лайф сообщал, что Ким Кардашьян заявила о наличии у Канье Уэста биополярного расстройства.

Выбор редакции

Loading...