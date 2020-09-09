Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко поговорят в Москве

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве планируют обсудить целый ряд торгово-экономических вопросов, в том числе тему реструктуризации государственного долга республики перед РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

По его словам, "на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий".

— Всё это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает ещё большую актуальность и важность, — отметил Песков.

При этом на уточняющий вопрос, будет ли президентами обсуждаться вопрос рефинансирования белорусского госдолга перед РФ, пресс-секретарь заверил: "Безусловно, конечно, тем более, что это обсуждалось".