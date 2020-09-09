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Песков заявил, что для разговора Путина и Трампа "пока нет поводов"

При этом диалог двух лидеров может состояться при необходимости по инициативе одного из них.

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Фото © Официальный сайт президента России

Разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не запланировано вплоть до выборов лидера США. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто, — отметил Песков.

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Впрочем, изначально они даже не входили в его предвыборные обещания.

Впрочем, диалог может состояться по мере необходимости по инициативе одного из лидеров. Иногда она исходит от Путина, а иногда от Трампа. В подобные моменты главы государств, по словам Пескова, "легко созваниваются".

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