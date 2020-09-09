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В Иркутской области из-под стражи сбежали двое осуждённых

За помощь в поимке преступников объявлено денежное вознаграждение.

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Фото © Pixabay

В Иркутской области правоохранительные органы разыскивают двух опасных преступников, которые сбежали из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание сбежавших из-под стражи Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной, — рассказали в полиции.

Уточняется, что 31-летний житель Ангарска и его 24-летняя подельница из Иркутска были осуждены за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия.

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После обнаружения злоумышленник попытался скрыться в лесу, но ему это не удалось.

Правоохранители уточняют, что злоумышленники могут скрываться в другом городе или посёлке области либо на территории садоводческого товарищества.

За помощь в поимке преступников сотрудники полиции объявили денежное вознаграждение.

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