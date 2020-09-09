В Иркутской области из-под стражи сбежали двое осуждённых

В Иркутской области правоохранительные органы разыскивают двух опасных преступников, которые сбежали из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
— Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание сбежавших из-под стражи Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной, — рассказали в полиции.
Уточняется, что 31-летний житель Ангарска и его 24-летняя подельница из Иркутска были осуждены за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия.
Прятался в бане. В Вологодской области задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочериПосле обнаружения злоумышленник попытался скрыться в лесу, но ему это не удалось.
Правоохранители уточняют, что злоумышленники могут скрываться в другом городе или посёлке области либо на территории садоводческого товарищества.
За помощь в поимке преступников сотрудники полиции объявили денежное вознаграждение.