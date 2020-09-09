Синоптики обещают москвичам облачную и дождливую погоду 9 сентября

В среду, 9 сентября, в Москве ожидается облачная погода с порывистым ветром и дождями. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днём в городе температура воздуха составит +14...+16 °С, ночью опустится до +9...+11 °С. В Подмосковье в дневные часы ожидается +11...+16 °С, в тёмное время суток +6...+11 °С.

Ветер будет западный, со скоростью 7–12 м/с, с порывами до 17 м/с. В ночные часы стихнет до 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо колебаться и к вечеру составит 744 мм рт.ст.