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"Вы прекрасные и умные люди". Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска

Американский киноактёр призвал якутян беречь природу родного края.

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Видео © ykt.ru

Неожиданное поздравление с Днём города получили жители российского Якутска. Видеообращение с пожеланиями всего наилучшего записал голливудский киноактёр, продюсер и мастер боевых искусств Чак Норрис.

Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днём рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис, — сказал в видеообращении актёр.

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Одно такое видеообращение от звезды стоит около $300, отмечают СМИ.

Как сообщал Лайф, ранее звезда UFC, ирландский боец Конор Макгрегор записал видеообращение в адрес главы Пермского края Дмитрия Махонина, где пожелал ему удачи на выборах губернатора региона.

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