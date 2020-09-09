"Вы прекрасные и умные люди". Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска

— Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днём рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис, — сказал в видеообращении актёр.