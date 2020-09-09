"Вы прекрасные и умные люди". Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска

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Неожиданное поздравление с Днём города получили жители российского Якутска. Видеообращение с пожеланиями всего наилучшего записал голливудский киноактёр, продюсер и мастер боевых искусств Чак Норрис.
— Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днём рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис, — сказал в видеообращении актёр.
"Заставлю тебя плакать". В Сети появилось обращение Чака Норриса к ЛукашенкоОдно такое видеообращение от звезды стоит около $300, отмечают СМИ.
Как сообщал Лайф, ранее звезда UFC, ирландский боец Конор Макгрегор записал видеообращение в адрес главы Пермского края Дмитрия Махонина, где пожелал ему удачи на выборах губернатора региона.