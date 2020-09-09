Двое осуждённых сбежали из колонии в Забайкальском крае

В Забайкальском крае из колонии-поселения ИК-7 в посёлке Оловянная сбежали двое осуждённых. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

— Во время проведения утреннего подъёма было выявлено отсутствие Кабакова Артёма Александровича 1987 года рождения и Пимахова Игоря Юрьевича 1969 года рождения, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, первый был приговорён к 16,5 года заключения за грабёж, убийство и угон транспорта без цели хищения. А второй — к пяти годам за смертельное ДТП.

Как рассказали журналистам МК в региональном управлении МВД РФ, все оперативные службы транспортной полиции были сориентированы на розыск беглецов. В ведомстве не исключают, что они могли воспользоваться железнодорожным транспортом.