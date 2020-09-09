"Лежит в реанимации". Жена рассказала Лайфу о состоянии актёра Юрия Назарова

Советский и российский актёр театра и кино Юрий Назаров находится в реанимации, его состояние остаётся тяжёлым. Об этом рассказала Лайфу супруга народного артиста РФ Татьяна.

— Юрий Владимирович в больнице, лежит в реанимации. Сегодня ещё ему не звонила, вчера было всё то же самое. У него двухстороннее воспаление лёгких. Он в 52-й больнице, — говорит собеседница Лайфа.