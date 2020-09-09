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"Лежит в реанимации". Жена рассказала Лайфу о состоянии актёра Юрия Назарова

83-летний народный артист РФ попал в больницу с двухсторонним воспалением лёгких.

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Юрий Назаров. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Советский и российский актёр театра и кино Юрий Назаров находится в реанимации, его состояние остаётся тяжёлым. Об этом рассказала Лайфу супруга народного артиста РФ Татьяна.

Юрий Владимирович в больнице, лежит в реанимации. Сегодня ещё ему не звонила, вчера было всё то же самое. У него двухстороннее воспаление лёгких. Он в 52-й больнице, — говорит собеседница Лайфа.

Актёр Юрий Назаров попал в реанимацию в Москве

Его состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее Лайф сообщал, что в столичную больницу в Коммунарке доставили актёра театра и кино Дмитрия Певцова. Врачи диагностировали у него воспаление лёгких. Затем артист сообщил, что выздоровел и выписался из медучреждения, а также поблагодарил врачей.

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