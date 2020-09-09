В России выявили 5218 новых случаев коронавируса за сутки

Данные: Оперативный штаб

За последние сутки в России выявлено 5218 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Федеральный оперштаб по мониторингу эпидемиологической обстановки в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 1 041 007 человек.

Наибольшее среди регионов число пациентов с положительным результатом теста на CoViD-19 выявили накануне в Москве. Столица удерживает первую позицию в статистике с самого начала эпидемии. На втором и третьем месте по числу новых случаев оказались Санкт-Петербург и Подмосковье соответственно.

Вылечилось за сутки в стране 6409 человек, а общее количество излечившихся с начала года достигло 856 458 человек. Скончалось 142 человека. За всё время эпидемии количество жертв заболевания составляет 18 135 человек