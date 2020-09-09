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Мама ощутила от дочки пугающий запах, который стал вестником страшного заболевания

Девочка каждый день отчаянно борется за свою жизнь.

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Фото © Facebook / GO GOLD LIVE

В 2018 году дочка Шэрон Макаллистер из Рутерглена, Шотландия, вдруг стала жаловаться на боли в спине. У девочки также распух живот, а кожа приобрела желтоватый оттенок. Малышку несколько раз показывали врачам, но те лишь отмахивались, списывая её состояние на простуду. Однако Шэрон понимала, что её ребёнок в серьёзной опасности.

Фото © Facebook / GO GOLD LIVE

Мама девочки рассказала в группе на "Фейсбуке", что её опасения сопровождались странными ощущениями. Родительница почувствовала, что от её восьмилетней дочки исходит такой же запах, как и от больной, за которой она раньше присматривала. А спустя несколько недель, когда девочка страдала от сильной боли и уже не могла вставать, ей наконец поставили правильный и страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз, пишет Daily Record.

Я ощутила от неё тот же запах, что и от онкобольной женщины, за которой раньше ухаживала. Звучит безумно, но я просто не могла избавиться от этого чувства

Шэрон Макаллистер

Фото © Facebook / GO GOLD LIVE

Началось изнурительное лечение, к которому добавились операции. Девочка каждый день боролась за свою жизнь. У неё выпали волосы, тело и слизистые покрылись язвами, а передвигалась она с помощью инвалидной коляски. Болезнь то отступала, то атаковала с новой силой. Малышке снова пришлось учиться ходить и справляться с кратковременной потерей памяти. По словам Шэрон, каждый новый анализ крови для них — это потрясение. Поделившись своей историей и душераздирающими снимками, мама девочки хочет привлечь внимание к проблеме онкологических заболеваний у детей. Она очень надеется, что к своему 11-му дню рождения, в 2021 году, её дочка пройдёт последний курс химиотерапии.

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