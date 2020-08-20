Учительница заснула у костра и лишилась лица, оставшись со страшными ожогами на всю жизнь

29-летняя учительница начальных классов Хали Теннант из Хотспура, Австралия, отправилась в спонтанный поход со своей подругой. Девушка задремала у костра, сидя на стуле, и потом произошло то, что разделило ее жизнь на до и после. Приятельница обнаружила, что та упала головой в огонь и уже не пыталась выбраться.
Подруга Хали вытащила её из огня и в панике облила обожженное лицо холодной водой. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где на восемь дней поместили в искусственную кому. Затем её перевели в ожоговое отделение, австралийка перенесла уже шесть операций, включая пересадку кожи.
Сейчас Хали постепенно идёт на поправку, однако ей предстоит ещё долгий путь к выздоровлению. Самым сложным для неё оказалось смириться с тем, как изменилось её лицо, и с реакцией на него других людей, пишет News.com.au. Однажды случайный прохожий заявил, что она похожа на зомби.
Самое сложное было потерять свою личность. Я не тщеславный человек, но лицо и его черты важны для самовосприятия. Трудно смириться с тем, что ты больше не знаешь, кто ты
Хали Теннант
Сейчас Хали не может работать или водить машину. Однако, несмотря на её положение, девушка старается не терять бодрости духа и рассматривает случившееся как шанс стать ещё сильнее и лучше. На трудном пути учительнице помогают близкие и любящий муж.