Учительница заснула у костра и лишилась лица, оставшись со страшными ожогами на всю жизнь

29-летняя учительница начальных классов Хали Теннант из Хотспура, Австралия, отправилась в спонтанный поход со своей подругой. Девушка задремала у костра, сидя на стуле, и потом произошло то, что разделило ее жизнь на до и после. Приятельница обнаружила, что та упала головой в огонь и уже не пыталась выбраться.

Фото © Facebook / Halie Tennant

Подруга Хали вытащила её из огня и в панике облила обожженное лицо холодной водой. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где на восемь дней поместили в искусственную кому. Затем её перевели в ожоговое отделение, австралийка перенесла уже шесть операций, включая пересадку кожи.

Фото © Facebook / Halie Tennant

Сейчас Хали постепенно идёт на поправку, однако ей предстоит ещё долгий путь к выздоровлению. Самым сложным для неё оказалось смириться с тем, как изменилось её лицо, и с реакцией на него других людей, пишет News.com.au. Однажды случайный прохожий заявил, что она похожа на зомби.

Самое сложное было потерять свою личность. Я не тщеславный человек, но лицо и его черты важны для самовосприятия. Трудно смириться с тем, что ты больше не знаешь, кто ты Хали Теннант

Фото © Facebook / Halie Tennant