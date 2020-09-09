Испытания британской вакцины от коронавируса приостановили из-за необъяснимой болезни у добровольца

Англо-шведский фармацевтический гигант AstraZeneca прекратил испытания "оксфордской" вакцины от коронавируса после того, как у одного из добровольцев появились симптомы заболевания, характер которого учёные пока не выяснили. Представители компании утверждают, что приостановка работы по созданию лекарства является стандартной мерой предосторожности.

— Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется, чтобы гарантировать целостность испытаний, — заявили в компании телеканалу CNN.