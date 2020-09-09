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Испытания британской вакцины от коронавируса приостановили из-за необъяснимой болезни у добровольца

По заверениям западных учёных, выявление побочного эффекта при испытании лекарства — обычное явление.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Англо-шведский фармацевтический гигант AstraZeneca прекратил испытания "оксфордской" вакцины от коронавируса после того, как у одного из добровольцев появились симптомы заболевания, характер которого учёные пока не выяснили. Представители компании утверждают, что приостановка работы по созданию лекарства является стандартной мерой предосторожности.

Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется, чтобы гарантировать целостность испытаний, — заявили в компании телеканалу CNN.

"Обкатывали десятилетиями". Глава центра Гамалеи ответил критикам российской вакцины от коронавируса

По словам академика Гинцбурга, обыватели заблуждаются, говоря о "недостатке" исследований перед поступлением препарата в оборот.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.

Ранее в России был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".

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