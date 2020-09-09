Испытания британской вакцины от коронавируса приостановили из-за необъяснимой болезни у добровольца

Англо-шведский фармацевтический гигант AstraZeneca прекратил испытания "оксфордской" вакцины от коронавируса после того, как у одного из добровольцев появились симптомы заболевания, характер которого учёные пока не выяснили. Представители компании утверждают, что приостановка работы по созданию лекарства является стандартной мерой предосторожности.
— Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется, чтобы гарантировать целостность испытаний, — заявили в компании телеканалу CNN.
"Обкатывали десятилетиями". Глава центра Гамалеи ответил критикам российской вакцины от коронавирусаПо словам академика Гинцбурга, обыватели заблуждаются, говоря о "недостатке" исследований перед поступлением препарата в оборот.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.
Ранее в России был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".