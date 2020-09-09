Российские водители рассказали, как экономят на бензине

Аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) провели опрос среди российских автовладельцев и выяснили, что оплата топлива является значительной статьёй расходов для многих из них.

— Для 62% заправка является ощутимой, но не критической статьёй расходов, а четверть (24%) сказали, что заправка обходится им очень дорого, — сообщает НАФИ.

Те, кто старается экономить на топливе, чаще всего стремятся придерживаться плавного стиля вождения (39%), реже используют кондиционер в салоне (13%) и склонны сокращать число поездок на личном автомобиле (11%). В числе других способов экономии — избегание пробок, выключение двигателя в заторах, отказ от чрезмерной загрузки автомобиля.

Отмечается, что чаще всего экономят водители малолитражных автомобилей (59% против 56% в среднем по автовладельцам), а также автовладельцы-мужчины (60%) и автовладельцы старше 55 лет (67%). А вот меньше экономят владельцы мощных автомобилей, водители в возрасте 18–24 лет и женщины.