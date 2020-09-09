Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от выходных

Аналитики выяснили, за какое вознаграждение россияне готовы работать без выходных и отпусков. В опросе принимали участие 3,5 тысячи совершеннолетних респондентов со всей страны. Как сообщают "Известия" со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы, в среднем сумма желаемого вознаграждения за столь суровый график составила 64 миллиона рублей.

Выяснилось, что россияне действительно ценят свободное время и поэтому готовы напрочь отказаться от отдыха лишь за серьёзную сумму. Наиболее требовательными оказались женщины. Месяц работы без выходных они в среднем оценили в 89 миллионов рублей. Мужчины же готовы работать без отдыха за 35 миллионов рублей в месяц.