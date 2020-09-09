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Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от выходных

Наиболее требовательными в этом вопросе оказались женщины.

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Аналитики выяснили, за какое вознаграждение россияне готовы работать без выходных и отпусков. В опросе принимали участие 3,5 тысячи совершеннолетних респондентов со всей страны. Как сообщают "Известия" со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы, в среднем сумма желаемого вознаграждения за столь суровый график составила 64 миллиона рублей.

Выяснилось, что россияне действительно ценят свободное время и поэтому готовы напрочь отказаться от отдыха лишь за серьёзную сумму. Наиболее требовательными оказались женщины. Месяц работы без выходных они в среднем оценили в 89 миллионов рублей. Мужчины же готовы работать без отдыха за 35 миллионов рублей в месяц.

Стало известно, в каких сферах работники больше всего довольны зарплатой

Отмечается, что значительный рост показателей наблюдается и среди медиков.

Накануне Лайф назвал российские регионы, в которых самая высокая средняя зарплата. И Москва в этом списке не на первом месте.

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