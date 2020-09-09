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Российские учёные решили создать одну вакцину и от коронавируса, и от гриппа

Медики пока не говорят, когда появится это лекарство.

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Фото © Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Учёные из Центра имени Гамалеи, где разработали вакцину от коронавируса "Спутник V", собираются создать комбинированный препарат, который будет защищать и от гриппа, сообщает РИА "Новости".

Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа, — цитирует агентство слова директора центра Александра Гинцбурга.

В центре Гамалеи назвали важную особенность российской вакцины от коронавируса

Она коснётся всех россиян.

Отмечается, что о сроках появления препарата говорить пока рано. Ему, как и другим, потребуется пройти все необходимые клинические испытания.

Ранее Лайф рассказывал, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановили из-за необъяснимой болезни у добровольца.

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