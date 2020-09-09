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На Кубани обрушился балкон с людьми, среди пострадавших ребёнок

Отец малышки ухватился за выступы и забрался обратно в квартиру.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В городе Темрюк в Краснодарском крае в жилом доме обрушился балкон на третьем этаже. В момент ЧП на нём находились двое мужчин и семилетняя девочка. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл около часа ночи в доме № 26 по улице Чернышевского.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Один из мужчин и ребёнок упали вниз вместе с балконом, отец девочки смог удержаться наверху, но повредил ногу. Семилетняя Карина и 29-летний Сергей Тарасов доставлены в больницы с различными травмами.

В результате пострадали мужчина 1991 года рождения и семилетний ребёнок. У молодого человека перелом руки. Девочка с травмами и ушибами доставлена в ГКБ-1 города Новороссийска, — уточнили в администрации города.

В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Напомним, в результате трагедии погиб один человек.

Ранее в четырёхэтажном жилом доме на Галактионовской улице в Самаре произошло обрушение одной из стен. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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