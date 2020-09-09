На Кубани обрушился балкон с людьми, среди пострадавших ребёнок

В городе Темрюк в Краснодарском крае в жилом доме обрушился балкон на третьем этаже. В момент ЧП на нём находились двое мужчин и семилетняя девочка. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл около часа ночи в доме № 26 по улице Чернышевского.
Один из мужчин и ребёнок упали вниз вместе с балконом, отец девочки смог удержаться наверху, но повредил ногу. Семилетняя Карина и 29-летний Сергей Тарасов доставлены в больницы с различными травмами.
— В результате пострадали мужчина 1991 года рождения и семилетний ребёнок. У молодого человека — перелом руки. Девочка с травмами и ушибами доставлена в ГКБ-1 города Новороссийска, — уточнили в администрации города.
В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в ЯрославлеНапомним, в результате трагедии погиб один человек.
Ранее в четырёхэтажном жилом доме на Галактионовской улице в Самаре произошло обрушение одной из стен. Лайф публиковал видео с места происшествия.