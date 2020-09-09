В ЦИК заявили о полной готовности избирательной системы к многодневному голосованию

Российская избирательная система полностью готова к трёхдневному голосованию, которое пройдёт в стране с 11 по 13 сентября. Об этом сегодня на заседании ЦИК заявила глава комиссии Элла Памфилова. Она добавила, что выборы должны пройти честно, открыто и максимально прозрачно.
— Эта кампания, этот единый день голосования должен пройти как никогда качественно, как плод наших усилий нескольких лет. Максимально прозрачно, открыто, честно. Уверена, что мы можем с этой задачей справиться, — сказала Памфилова.
"Оптимальный вариант". Лидер Партии прямой демократии назвал главные плюсы многодневного голосованияЛюди могут для себя выбрать комфортную дату волеизъявления.
Как ранее сообщал Лайф, закон о многодневном голосовании Госдума приняла в третьем и окончательном чтении 21 июля. Длительность такого голосования не будет превышать трёх дней, а подсчёт голосов будет осуществляться в последний день после закрытия избирательных участков. Автором идеи нового формата волеизъявления стала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. 31 июля закон о многодневном голосовании был подписан президентом России Владимиром Путиным.