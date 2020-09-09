В ЦИК заявили о полной готовности избирательной системы к многодневному голосованию

Российская избирательная система полностью готова к трёхдневному голосованию, которое пройдёт в стране с 11 по 13 сентября. Об этом сегодня на заседании ЦИК заявила глава комиссии Элла Памфилова. Она добавила, что выборы должны пройти честно, открыто и максимально прозрачно.

— Эта кампания, этот единый день голосования должен пройти как никогда качественно, как плод наших усилий нескольких лет. Максимально прозрачно, открыто, честно. Уверена, что мы можем с этой задачей справиться, — сказала Памфилова.