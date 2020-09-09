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ЕГЭ по иностранному языку оставили необязательным

Есть опасения, что некоторые ученики могут его просто не сдать.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Минпросвещения подтвердило, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не сделают обязательным. Об этом говорится в комментарии ведомства.

Совет по федеральным государственным образовательным стандартам... одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация, — отметили в пресс-службе министерства.

Минпросвещения опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в 2021–2022 учебном году

Порог установлен для 33 подведомственных министерству педагогических университетов.

Решение не вводить обязательный экзамен по иностранному языку было рассмотрено в ходе общественного обсуждения, а также прошло независимую экспертизу.

Напомним, что ещё в июле Минпросвещения подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не будет входить в число обязательных предметов для сдачи ЕГЭ. Основанием стали опасения, что уровня школьных знаний во многих регионах страны, особенно в небольших населённых пунктах, может не хватить для успешной сдачи экзамена.

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