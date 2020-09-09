ЕГЭ по иностранному языку оставили необязательным

Минпросвещения подтвердило, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не сделают обязательным. Об этом говорится в комментарии ведомства.
— Совет по федеральным государственным образовательным стандартам... одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация, — отметили в пресс-службе министерства.
Минпросвещения опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в 2021–2022 учебном годуПорог установлен для 33 подведомственных министерству педагогических университетов.
Решение не вводить обязательный экзамен по иностранному языку было рассмотрено в ходе общественного обсуждения, а также прошло независимую экспертизу.
Напомним, что ещё в июле Минпросвещения подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не будет входить в число обязательных предметов для сдачи ЕГЭ. Основанием стали опасения, что уровня школьных знаний во многих регионах страны, особенно в небольших населённых пунктах, может не хватить для успешной сдачи экзамена.