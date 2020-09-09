Моргенштерн получил премию "Женщина года" — видео

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Накануне в Москве состоялась церемония вручения премии "Женщина года" по версии журнала Moda Topical. И в этом году выбор издания оказался весьма неоднозначным, поскольку главную награду получил 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн.

Музыкант пришёл на церемонию в платье, с мехом на плечах и в элегантной шляпке, а к сцене его проводил мужчина. Впрочем, гости, очевидно, были шокированы выбором журнала, ведь после того, как ведущие назвали имя рэпера, в зале не было аплодисментов.

Не менее шокирована была и телеведущая Ксения Бородина, которая также стала лауреатом премии. Она не постеснялась раскритиковать редакцию издания прямо со сцены и заявила, что решение журнала необходимо пересмотреть.

— Я хочу сказать словами жены Джигана, с которой я дружу: я не хочу просыпаться в мире, где женщиной года становится Моргенштерн. У нас огромное количество красивых женщин на эстраде. Я сейчас ни в коем случае не говорю про себя. Что же, бабы на Руси перевелись, я понять не могу? — процитировал её портал Super.ru.