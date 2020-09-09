"На детях не ставят экспериментов!" Тюменский губернатор поручил разобраться с учениями по захвату школы

Департамент образования Тюменской области проведёт проверку по факту инсценировки захвата детей в заложники в ишимской школе № 2. Такое поручение дал губернатор региона Александр Моор, добавив, что расследование должно быть проведено, невзирая на должности, звания и заслуги авторов "антитеррористических учений" с участием пятиклассников.

— Возмущён историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов! Дал задание Департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой "инициативы", — написал глава региона на своей странице в Instagram.