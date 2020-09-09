В офисе "Открытой России" в Москве начались обыски

Следователи сегодня, 9 сентября, пришли с обысками в офис "Открытой России" в Москве, сообщил адвокат организации Сергей Бадамшин. По его словам, связаны они с уголовным делом о многомиллиардных хищениях в нефтяной компании ЮКОС.
— Обыск проходит в московском офисе "Открытой России" по делу ЮКОСа, — уточнил в беседе с ТАСС юрист.
У московского муниципального депутата Галяминой проходят обыски по делу ЮКОСаОтмечается, что правоохранители также пришли в офис "Открытой России".
Ранее Генпрокуратура России признала деятельность "Открытой России" нежелательной. А вслед за ней аналогичное решение принял и Минюст РФ. По мнению надзорного ведомства, ОР была создана по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и через подставных лиц финансировала избирательную деятельность представителей оппозиционных структур в России.