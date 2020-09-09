В офисе "Открытой России" в Москве начались обыски

Следователи сегодня, 9 сентября, пришли с обысками в офис "Открытой России" в Москве, сообщил адвокат организации Сергей Бадамшин. По его словам, связаны они с уголовным делом о многомиллиардных хищениях в нефтяной компании ЮКОС.

— Обыск проходит в московском офисе "Открытой России" по делу ЮКОСа, — уточнил в беседе с ТАСС юрист.