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В офисе "Открытой России" в Москве начались обыски

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела ЮКОСа.

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Фото: © openrussia.org

Следователи сегодня, 9 сентября, пришли с обысками в офис "Открытой России" в Москве, сообщил адвокат организации Сергей Бадамшин. По его словам, связаны они с уголовным делом о многомиллиардных хищениях в нефтяной компании ЮКОС.

Обыск проходит в московском офисе "Открытой России" по делу ЮКОСа, — уточнил в беседе с ТАСС юрист.

У московского муниципального депутата Галяминой проходят обыски по делу ЮКОСа

Отмечается, что правоохранители также пришли в офис "Открытой России".

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность "Открытой России" нежелательной. А вслед за ней аналогичное решение принял и Минюст РФ. По мнению надзорного ведомства, ОР была создана по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и через подставных лиц финансировала избирательную деятельность представителей оппозиционных структур в России.

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