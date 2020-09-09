Без Сбера. Как законно снизить платежи по ипотеке

Для многих семей ипотека — зачастую единственная возможность приобрести собственное жильё. Но, придя в банк за ипотекой, заёмщики обычно уходят оттуда не только с деньгами на квартиру, но и со страховкой, а то и несколькими. Банки, сверхнастойчиво рекомендуя заёмщикам полисы дружественных компаний, сокращают свои риски и увеличивают доходы, получая от страховщиков агентские комиссии. Заёмщику же остаётся только ломать голову над тем, как уменьшить свои платежи. Как сэкономить на страховке при ипотеке, разбирался Лайф.

Согласно закону заёмщик, получая ипотечный кредит, обязан застраховать только недвижимость, которую банк оформляет в свой залог по этой сделке (ст. 31,35 закона №102-ФЗ "Об ипотеке"). Но, как правило, выдача ипотечного кредита в российских банках сопровождается предложением целого набора полисов для защиты от самых разных рисков: от утраты или повреждения предмета залога (квартиры, дома) и прекращения или ограничения права собственности на предмет залога (титульное страхование) до потери работы, трудоспособности или ухода из жизни заёмщика. В теории от большинства страховок можно отказаться, а на практике — при отказе от какого-то вида страхования банк грозится пересмотреть процентную ставку по кредиту в сторону увеличения. И это законно, ведь так предусмотрено в договоре, который вы подписали. Отсутствие полиса титульного страхования может обойтись заёмщику плюсом 1–1,5% к ставке, а отказ сразу от двух видов страхования (жизни и титула) может увеличить ставку по кредиту сразу на 8–10 процентных пунктов. Некоторые банки, чтобы снизить негатив у своих клиентов по поводу страховых переплат, маскируют дорогой страховой набор под видом одного полиса с "широким покрытием рисков".

Дешевле и лучше? Можно!

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Многие из тех, кто получил ипотеку в Сбербанке, сразу там же и оформляют комплексный договор ипотечного страхования, приняв расходы по нему как должное, даже если сумма по страхованию оказалась чуть выше, чем называлась до выдачи кредита. Более того, на следующий год ипотечным клиентам Сбербанка заранее приходит СМС с инструкцией, как в личном кабинете "Домклика" (сервис ипотеки от Сбербанка) выполнить очередные платежи, ведь всё очень просто: нужно ввести остаток долга по кредиту — и система сама всё рассчитает. При этом большинство заёмщиков и не пытаются проверить, что будет, если сменить страховую компанию. Хотя сделать это очень просто: достаточно сделать примерный расчёт, воспользовавшись онлайн-калькуляторами, размещёнными на сайтах крупнейших компаний, предоставляющих услуги по страхованию.

Москвич Андрей решил так и поступить. Ипотеку ему Сбербанк предоставил под 8,6% сроком на десять лет, и в 2020 году остаток его задолженности составил 7 099 714 рублей. За месяц до окончания действия страховки Сбербанк прислал расчёт, согласно которому Андрей должен был оплатить страховку за следующий год: 64 110 рублей за жизнь и здоровье + 15 974 рублей за недвижимость, всего 80 084 рубля (1,13% от остатка задолженности по кредиту).

Такая сумма была почти равна ежемесячному платежу Андрея по кредиту, и он по совету друзей обратился в три другие страховые компании, каждая из которых предложила точно такой же полис по ипотечному страхованию, но на других условиях. Не будем рекламировать конкретные компании, тем более что в каждом конкретном случае условия могут различаться. Так вот. Компания "Т" предложила комплексную годовую страховку за 66 169,34 руб. (дешевле, чем у Сбербанка, на 13 914, 66 руб.). Компания "В" предложила свой комплексный годовой полис за 59 992,59 руб. (дешевле сбербанковского на 20 091 руб.). А компания "З" одобрила годовой полис за 39 403,41 руб. (дешевле на 40 680,59 руб.). Само собой, Андрей решил приобрести страховку у одной из этих компаний. Но, как оказалось, для этого надо предпринять несколько шагов.

Просто напиши заявление

Согласно закону № 4015-1-ФЗ "Об организации страхового дела в РФ" банк не может отказать в страховании рисков в компании, которую выбрал заёмщик. Другое дело, что, согласно ипотечному договору, который подписывает заёмщик, страховая защита принимается банком только после проверки страховой компании на соответствие требованиям, предъявляемым банком. В случае Андрея все выбранные им страховые компании были заранее аккредитованы Сбербанком как удовлетворяющие требованиям (они фигурировали в списке на сайте Сбера), но менеджер Сбербанка сообщил, что, согласно договору, по компании "З" банк будет проводить проверку о возможности её допуска в течение 30 дней. Это не устроило Андрея, так как срок его полиса уже истекал, поэтому он выбрал компанию "В", поскольку по этой компании никакой проверки не требовалось.

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Андрей оформил новые полисы страхования и предоставил их в Сбербанк, который их принял. Казалось бы, всё — вопросы со страхованием решены, но оказалось, это не совсем так.

При выдаче кредита Андрей заключил с компанией "Сбербанк-страхование" бессрочные договоры на весь период действия ипотечного соглашения, согласно которым, если не последовало заявлений сторон, то эти договоры должны действовать и подлежат оплате вне зависимости от наличия договора с другой страховой компанией. Это подтвердил и менеджер Сбербанка, но только после того, как Андрей сам обратился к нему с вопросом о необходимости расторжения действующих договоров. Оказалось, что сделать это просто: достаточно написать заявление.

В итоге: после того как Андрей расторг прежние договоры страхования, а Сбербанк принял его полисы, экономия на годовой страховке составила 20 091,41 рубля.

Когда выгодно менять страховую

Экономить на ипотечной страховке можно и нужно, единственный минус в том, что придётся не продлевать действующий договор, а оформлять новый, в другой компании, и на это нужно время: собрать документы, съездить в офис страховой компании, направить полисы в банк… Но сэкономленная сумма обычно полностью покрывает трудозатраты. Для этого необходимо сделать всего три шага.

Во-первых, узнайте список аккредитованных страховых компаний в своём банке и обратитесь в несколько, которые предоставляют услугу по страхованию, необходимому вам для исполнения своего договора. Сделать это просто: достаточно заполнить форму на сайтах компаний и получить предварительный расчёт. Возможно, вы переплачиваете, если оплачиваете страховку по договору, который заключили с банковской кэптивной компанией.

Во-вторых, если условия в других страховых компаниях вам покажутся более привлекательными, то нужно собрать документы по списку, представленному на сайте выбранной компании, и отправить их в её адрес. Список документов может различаться в зависимости от компании и от того, вторичное у вас жильё или новостройка.

В-третьих, новые полисы и квитанции об оплате необходимо направить в банк до окончания периода страхования, иначе банк может поднять процентную ставку (проверьте это в своём договоре).