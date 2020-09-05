Право жены. Когда сожительница получает права законной супруги

Как правило, на официальном оформлении отношений обычно настаивают именно женщины. И это понятно: если случится непредвиденная ситуация, именно официальный штамп загса даёт женщине дополнительные права и возможности. Например, право на наследство. Если брак официальный, то переживший партнёра супруг в любом случае получит свою долю, даже если есть другие наследники. А вот если отношения между мужчиной и женщиной существовали без штампа в паспорте, проблем не избежать. Если не знать несколько секретов.

Даже если прожить вместе десять или двадцать лет, с точки зрения закона имущество общим не станет, а значит, о законном наследстве гражданских супругов речи не идёт. Но это в общем случае. На самом деле существует несколько нюансов, позволяющих и гражданскому супругу претендовать на долю или даже на всё наследство.

С точки зрения закона длительное совместное проживание мужчины и женщины это и есть фактические брачные отношения, даже если они официально не регистрировались. Но, увы, доказывать это придётся в суде. Согласно сложившейся практике, именно суд может признать право на наследство за гражданскими супругами.

Жена-иждевенец

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Самыми распространёнными являются ситуации, когда часть имущества покойного супруга передаётся иждивенцам, которые были на попечении умершего (п. 2 ст. 1148 ГК РФ), среди таких иждивенцев нередко фигурируют женщины, которые находились в фактических брачных отношениях. Например, в конце июня 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ вынесла определение № 5-КГ20-66-К2 по наследственному спору между сожительницей покойного мужчины и Департаментом городского имущества города Москвы. В данном решении судом (при определённых условиях) допускается возможность наследования сожителями имущества умерших, если они являются нетрудоспособными иждивенцами. При этом суд разъясняет, что иждивение предполагает как полное содержание лица умершим, так и получение от него содержания, являвшегося для этого лица основным, но не единственным источником средств к существованию.

Совместный ребёнок

Ещё одна ситуация, которая позволяет гражданскому супругу опосредованно претендовать на некую долю в наследстве, связана с наличием общего ребёнка, не достигшего возраста 18 лет. В данном случае считается, что мать выступает как представитель несовершеннолетнего, поэтому ей может быть предоставлено право распоряжаться собственностью покойного мужа в рамках доли, положенной по закону их ребёнку. Как правило, суды такое право подтверждают.

Как доказать брачные отношения

Прежде чем претендовать на наследство, придётся доказывать наличие фактических брачных отношений между умершим и претендующим на очередь в наследстве гражданским супругом. Как правило, для суда главным аргументом в пользу признания брачных отношений является подтверждение совместного ведения быта сроком не менее 12 месяцев.

Для того чтобы суд удостоверился в этом, могут потребоваться как документы (например, справка из МФЦ или паспортного стола с пропиской в доме покойного), так и свидетельские показания (например, соседей), а также общие фото, видео за длительный период. Гражданскому супругу придётся в суде восстановить полную хронологию фактических семейных отношений с большим количеством однозначных подтверждений.

Как не остаться без наследства

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Существует немало вариантов, чтобы получить своё даже без штампа в паспорте. Но в любом случае потребуется содействие супруга.

Во-первых, тем, кто живёт в гражданском браке, имеет смысл задуматься, на кого оформлять имущество. Ведь в официальном браке всё имущество общее, а если нет печати загса, то оно принадлежит тому, на кого оформлено. Если квартиру покупали на общие деньги, можно сразу оформить её в долевую собственность, но нужно понимать, что доля одного гражданского супруга не войдёт в наследственную массу другого. Вклады тоже будут у каждого свои.

Во-вторых, если гражданский супруг заболел, он может заранее переоформить имущество по договору дарения на того, кому хочет его оставить. В этом случае оно вообще не войдёт в состав наследства и из него не выделят обязательную долю, положенную другим. И для оформления такого договора можно не идти к нотариусу.

Ещё один вариант возникает, когда наследодатель хочет оставить имущество не гражданскому супругу, а совместным и другим детям. Тогда следует подписать наследственный договор (закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ). Это такой документ, который чем-то похож на завещание, его заключают при жизни владельца имущества с будущим наследником, которому должны достаться квартира, машина, дача или деньги на вкладе. При этом наследник в курсе, что именно и на каких условиях ему достанется, он соглашается с этим, подписывает документ и заранее знает, чего ждать (ст. 1140.1 ГК РФ). То есть, например, в договоре будет указано: "Этот наследник получает квартиру, этот — дом, а этот — машину и вклад, но за это наследники должны выплачивать вот этой женщине по 20 тысяч рублей в месяц, а она может жить в квартире”.