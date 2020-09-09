Песков отказался назвать дату визита Лукашенко в Москву

— Пока рано говорить об этом, — ответил представитель Кремля на вопрос РИА "Новости" , правда ли, что визит состоится 14 сентября.

Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко поговорят в Москве Ранее сообщалось, что визит лидера Союзного государства в РФ состоится в ближайшие дни.

Ранее Песков рассказал, что визит Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие дни. Сам белорусский лидер говорил о том, что на встрече с Путиным он намерен расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя государствами.