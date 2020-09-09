Песков отказался назвать дату визита Лукашенко в Москву

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался назвать точную дату визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Он пообещал обнародовать информацию позже.
— Пока рано говорить об этом, — ответил представитель Кремля на вопрос РИА "Новости", правда ли, что визит состоится 14 сентября.
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко поговорят в МосквеРанее сообщалось, что визит лидера Союзного государства в РФ состоится в ближайшие дни.
Ранее Песков рассказал, что визит Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие дни. Сам белорусский лидер говорил о том, что на встрече с Путиным он намерен расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя государствами.