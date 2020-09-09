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Песков отказался назвать дату визита Лукашенко в Москву

Представитель Кремля пояснил, что для этого ещё рано.

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Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался назвать точную дату визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Он пообещал обнародовать информацию позже.

Пока рано говорить об этом, — ответил представитель Кремля на вопрос РИА "Новости", правда ли, что визит состоится 14 сентября.

Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко поговорят в Москве

Ранее сообщалось, что визит лидера Союзного государства в РФ состоится в ближайшие дни.

Ранее Песков рассказал, что визит Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие дни. Сам белорусский лидер говорил о том, что на встрече с Путиным он намерен расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя государствами.

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