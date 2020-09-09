Полыхали боярские палаты. Лайф снял с воздуха последствия "пожара XVI века" в Подмосковье

На съёмочной площадке Главкино в Красногорске частично сгорели декорации в виде боярских палат XVI века. На кадрах, снятых Лайфом с коптера, отчётливо видно, что уничтожено несколько временных построек.

По предварительным данным, во время ночной съёмки исторической картины об Иване Грозном была запланирована сцена с пожаром. Для этого специально подожгли одну из построек. Сперва всё шло по плану, но в какой-то момент над пожаром потеряли контроль. Пришлось обращаться за помощью к МЧС.