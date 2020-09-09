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Полыхали боярские палаты. Лайф снял с воздуха последствия "пожара XVI века" в Подмосковье

Там снимали фильм, возгорание было по сценарию, но затем что-то пошло не так.

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На съёмочной площадке Главкино в Красногорске частично сгорели декорации в виде боярских палат XVI века. На кадрах, снятых Лайфом с коптера, отчётливо видно, что уничтожено несколько временных построек.

По предварительным данным, во время ночной съёмки исторической картины об Иване Грозном была запланирована сцена с пожаром. Для этого специально подожгли одну из построек. Сперва всё шло по плану, но в какой-то момент над пожаром потеряли контроль. Пришлось обращаться за помощью к МЧС.

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Его площадь составила 800 квадратных метров.

Пожарные лишь к утру справились с возгоранием. Но к тому моменту часть "боярские палат" уже была уничтожена.

Ранее Лайф сообщал о ликвидации крупного природного пожара в Ростовской области.

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