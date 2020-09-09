В женском туалете Мариинского театра нашли скрытую камеру, охранник уничтожил улику — видео

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В Санкт-Петербурге посетительница сделала неприятное открытие во время посещения туалета Мариинского театра. Девушка рассказала Лайфу, что обнаружила скрытую видеокамеру в нише для туалетной бумаги.

Фото предоставлено Лайфу

Собеседница Лайфа пояснила, что она передвигается на инвалидной коляске. В театре она решила воспользоваться кабинкой для людей с ограниченными возможностями. По её словам, камера была спрятана в нише, которой никто не пользовался, поскольку рядом висит аппарат с салфетками. Однако любителю подглядывать не повезло, поскольку устройство находилось прямо на уровне глаз девушки. Оно было обмотано чёрным скотчем.

Девушка самостоятельно достала камеру и показала её ждавшей снаружи подруге. Они вместе пошли и рассказали обо всём охраннику. Но тот повёл себя очень подозрительно. По словам собеседницы Лайфа, мужчина занервничал, буквально вырвал камеру из её рук и вышел из здания. Оказалось, что устройство 59-летний Вадим М. выбросил в Мойку. Подруги же вызвали полицию.

Охранник объяснил своё подозрительное поведение страхом. На вопросы руководства Вадим заявил, что испугался внештатной ситуации и только позже осознал неправильность своего поступка. Причастность к установке камеры он отрицает. Из охранного предприятия он уже уволился. По его словам, его "попросило об этом руководство". Теперь он подумывает обратиться за юридической помощью.