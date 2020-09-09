В женском туалете Мариинского театра нашли скрытую камеру, охранник уничтожил улику — видео

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В Санкт-Петербурге посетительница сделала неприятное открытие во время посещения туалета Мариинского театра. Девушка рассказала Лайфу, что обнаружила скрытую видеокамеру в нише для туалетной бумаги.
Фото предоставлено Лайфу
Собеседница Лайфа пояснила, что она передвигается на инвалидной коляске. В театре она решила воспользоваться кабинкой для людей с ограниченными возможностями. По её словам, камера была спрятана в нише, которой никто не пользовался, поскольку рядом висит аппарат с салфетками. Однако любителю подглядывать не повезло, поскольку устройство находилось прямо на уровне глаз девушки. Оно было обмотано чёрным скотчем.
Девушка самостоятельно достала камеру и показала её ждавшей снаружи подруге. Они вместе пошли и рассказали обо всём охраннику. Но тот повёл себя очень подозрительно. По словам собеседницы Лайфа, мужчина занервничал, буквально вырвал камеру из её рук и вышел из здания. Оказалось, что устройство 59-летний Вадим М. выбросил в Мойку. Подруги же вызвали полицию.
Охранник объяснил своё подозрительное поведение страхом. На вопросы руководства Вадим заявил, что испугался внештатной ситуации и только позже осознал неправильность своего поступка. Причастность к установке камеры он отрицает. Из охранного предприятия он уже уволился. По его словам, его "попросило об этом руководство". Теперь он подумывает обратиться за юридической помощью.
Назван простой способ найти скрытую камеру с помощью смартфонаО наличии записывающего устройства в помещении скажут блики на экране.
Ранее сообщалось, что французская туристка, приехавшая на отдых в Австралию, обнаружила в ванной комнате хостела, где остановилась, скрытую камеру.