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Стартовала маркировка российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Это позволит проследить путь каждой упаковки препарата от производителя до пациента.

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Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

В России началась маркировка вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, данная процедура поможет учёным лучше отследить эффективность препарата в борьбе с заболеванием.

Филиал "Медгамал" ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России одно из старейших в России предприятий по производству медицинских иммунобиологических препаратов начал цифровую маркировку вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), — говорится в сообщении.

Российские учёные решили создать одну вакцину и от коронавируса, и от гриппа

Медики пока не говорят, когда появится это лекарство.

Отмечается, что такая маркировка позволит проследить путь каждой дозы препарата от производителя и до пациента.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.

Ранее в России был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".

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