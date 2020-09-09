Стартовала маркировка российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

В России началась маркировка вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, данная процедура поможет учёным лучше отследить эффективность препарата в борьбе с заболеванием.
— Филиал "Медгамал" ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России — одно из старейших в России предприятий по производству медицинских иммунобиологических препаратов — начал цифровую маркировку вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), — говорится в сообщении.
Российские учёные решили создать одну вакцину и от коронавируса, и от гриппаМедики пока не говорят, когда появится это лекарство.
Отмечается, что такая маркировка позволит проследить путь каждой дозы препарата от производителя и до пациента.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.
Ранее в России был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".