Стартовала маркировка российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

В России началась маркировка вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, данная процедура поможет учёным лучше отследить эффективность препарата в борьбе с заболеванием.

— Филиал "Медгамал" ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России — одно из старейших в России предприятий по производству медицинских иммунобиологических препаратов — начал цифровую маркировку вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая маркировка позволит проследить путь каждой дозы препарата от производителя и до пациента.