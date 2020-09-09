Главврач больницы в Коммунарке рассказал, будет ли делать прививку от коронавируса

Главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко не будет участвовать в третьей фазе испытаний российской вакцины от CoViD-19, поскольку ранее уже переболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в соцсетях.
— Я с сожалением понимаю, что как переболевший попадаю в критерии невключения в эту фазу исследования, иначе стал бы добровольцем. Отчасти завидую своим коллегам, у которых такая возможность есть, — написал врач.
Российские учёные опубликовали результаты испытаний первой в мире вакцины от коронавирусаОтмечается, что у 100% добровольцев после вакцинации начали вырабатываться антитела к инфекции.
Проценко рассказал, что сам является сторонником вакцинации и делает прививку от сезонного гриппа ежегодно. Он добавил, что получить вакцину от коронавируса уже сейчас может любой житель Москвы. Для этого нужно подать заявку на участие в испытании препарата, которое приблизит массовую вакцинацию населения. Врач также ответил на волнующий многих вопрос о второй волне эпидемии.
— Делать прогнозы по второй волне непросто, но надеюсь, что за последние четыре месяца появилась значимая популяция жителей с иммунитетом (переболевшие симптомно или бессимптомно) и поэтому нам удастся миновать апрельско-майских пиков заболеваемости, — написал Проценко.
Сегодня стало известно, что учёные из центра имени Гамалеи, где разработали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", планируют создать комбинированный препарат, который будет защищать и от CoViD-19, и от обычного сезонного гриппа.