Мама в предостережение остальным выложила пугающее фото дочери, которая впала в кому из-за наркотиков

Об ужасной истории, которую пришлось пережить их семье, рассказала мама Реми, Луис Тернер из Гернси, Нормандские острова. Однажды в пятницу вечером у её дочери случился припадок, и девушку отвезли в больницу. Там она сразу впала в кому, и первые несколько дней её состояние было стабильно тяжёлым, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Louise Turner

Трижды врачи сообщали Луис, что её дочь не выкарабкается. Отец девушки даже прилетел со своей новой женой с материка, чтобы попрощаться с Реми, но, к счастью, всё обошлось. Девушка очнулась спустя шесть дней комы, а потом ещё долгое время приходила в себя. Она призналась, что перед припадком приняла наркотики, которыми её угостили на вечеринке. И сейчас Реми жалеет, что вообще посмотрела в их сторону.

Я не буду поучать других, потому что не думаю, что люди когда-либо перестанут принимать наркотики. Но так они хотя бы поймут, что их может ждать в будущем Реми Тернер

Фото © Facebook / Louise Turner

Мама девушки ещё в больнице сделала несколько фото, боясь, что это последний раз, когда она видит Реми. Теперь Луис распространяет эти снимки, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ведь чтобы пострадать от наркотиков, необязательно принимать их долго — хватает и одного раза.

Фото © Facebook / Louise Turner