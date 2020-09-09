Сербия приостановила военные учения по требованию ЕС из-за Белоруссии

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Европейский союз потребовал от его страны отменить предстоящие учения в Белоруссии, сообщает ТАСС. В ответ на это правительство балканской республики решило приостановить все военные учения со всеми странами на полгода.

— В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях — ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, ни с США, ни с КНР, ни с ЕС — ни с Востоком, ни с Западом, — цитирует агентство слова Вулина.

Он добавил, что участие его страны в миротворческих операциях будет отдельно рассмотрено и при необходимости отменено. По словам Вулина, это единственный способ сохранить военный нейтралитет, хотя для страны это болезненное решение, которое обязывает опираться только на себя.